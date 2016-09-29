Adana'da polis ekiplerine ses bombalı saldırı

Adana'da uygulama noktasındaki polis ekiplerine ses bombalı saldırı düzenlendi. Alınan bilgiye göre, kimliği bilinmeyen kişiler, Küçükdikili Çınarlı Mahallesi polis uygulama noktasındaki görevlilere ses bombası atıp kaçtı.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre, saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine çok sayıda zırhlı polis aracı, bomba imha ve TEM şube ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.



Ara sokaklarda zırhlı araçlarla çalışma yapan polis, mahalle girişinde araçlarda ve şüpheli kişiler üzerinde arama yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.