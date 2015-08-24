Adana'da polis 5 göstericiyi bacağından vurdu

Adana'da polis "korsan gösteriler yapıp, polise silah, molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcılarla saldırdıkları" öne sürülen 5 kişiyi bacaklarından vurularak yakaladı.

Gökhan Keskinci'nin DHA'da yer alan haberine göre, merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Dağlıoğlu, Denizli ve Şakirpaşa mahallelerinde PKK sempatizanı olduğu öne sürülen kişiler izinsiz gösteri yaptı. Polise "el yapımı patlayıcı, molotof kokteyl ve pompalı av tüfeği ile saldırdıkları" belirtilen göstericilerden 5'i, polisin açtığı ateş sonucu ayaklarından vurularak yakalandı. Yaralı göstericiler polis nezaretinde hastanelerde tedaviye alındı. Olaylar sırasında, tedaviye alınan 5 kişi ile birlikte toplam 15 kişinin gözaltına alındığı ve çok sayıda malzemeye de el konduğu belirtildi.