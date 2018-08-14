T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana'da PKK'ya 15 Ağustos operasyonu: 12 gözaltı

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)     Adana'da terör örgütü PKK'nın 15 Ağustos 1984'teki ilk kanlı eyleminin yıldönümü öncesi kentte eylem hazırlığında olduğu sürülen 12 kişi, şafak operasyonuyla gözaltına alındı

14 Ağustos 2018 10:26

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)    

Adana\'da terör örgütü PKK\'nın 15 Ağustos 1984\'teki ilk kanlı eyleminin yıldönümü öncesi kentte eylem hazırlığında olduğu sürülen 12 kişi, şafak operasyonuyla gözaltına alındı. 
Terör örgütü PKK\'nın 15 Ağustos 1984\'te Siirt\'in Eruh ve Hakkari\'nin Şemdilli ilçelerinde gerçekliştirdiği ilk kanlı eylemlerinin yıldönümünde örgüt adına Adana\'da eylem hazırlığında oldukları iddia edilen kişilerin adreslerini belirleyen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat, Asayiş ve ilçe emniyet müdürlüklerinin de destek verdiği operasyonda 14 eve eş zamanlı giren ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. 

Görüntü Dökümü
------------------------
- Özel harekat ve sivil polislerin baskın yapılan eve girmesi
- Evin içindeki polislerden görüntü
- Evden çıkan özel harekat polislerinden görüntü
- Uzun namlulu silah ile güvenlik önlemi alan özel harekat polisinden görüntü
- Baskın yapılan evin önündeki zırhlı polis aracından görüntü
- Adli tıp biriminin dış görüntüsü
- Sağlık kontrolüne getirilen şüphelilerden görüntü

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Gökhan KESKİNCİADANADHAPKKAğustosSiirt EruhHakkariAdanaTerörle MücadeleMüdürlüğüHarekat AsayişSağlıkEmniyet MüdürlüğüDökümüEvinEvdenUzunBaskınAdli
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24