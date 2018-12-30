Adana'da PKK propagandasına 5 gözaltı

ADANA, (DHA) - ADANA\'da, HDP il binasındaki odada terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan\'ın fotoğrafının altında fotoğraf çektirip, sosyal medyadan paylaşarak, örgüt propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah, terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 7 kişiden 5\'i yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüphelilerin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 8 Kasım\'da, tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi\'nde açlık grevine başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven\'e destek olduğu belirlendi. Şüphelilerin, HDP il binasındaki odada terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan\'ın fotoğrafının altında fotoğraf çektirip, sosyal medyadan paylaşarak, örgüt propagandası yaptığı belirtildi.