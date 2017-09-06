Adana'da PKK operasyou: 5 gözaltı

ADANA, (DHA) - ADANA\'da terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK adına eylem ve faaliyette bulunduğu öne sürülen 10 kişiye yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin zırhlı araçlarla destek verdiği operasyonda, kentin çeşitli bölgelerindeki ev ve işyerlerinde arama yapıldı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, 5 kişi ise adreslerinde bulunamadı. Adana Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen ve aralarında kucağında bir çocuk bulunan kadının da olduğu şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI