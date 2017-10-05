Adana'da PKK operasyonu: 8 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezinde terör örgütü PKK adına korsan gösteri düzenleyen ve katılanların adreslerini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, şafak vakti operasyon düzenledi. Asayiş ve Narkotik şubelerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda evde arama yapan ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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