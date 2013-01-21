Adana'da Patriot eyleminde 20 kişi gözaltında

Türkiye’nin NATO’dan talebi üzerine ilk bölümü gelen Patriotlar için Adana’da gösteri düzenlendi. Gençlik Muhalefeti üyesi bir grup, 10. Tanker Üs Komutanlığı'nın nizamiye kapısına yürümek istedi.

Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, grubun söz konusu yerde gösteri yapamayacağını bildirdi.

Grup üyeleri, uyarılara rağmen nizamiye girişine yürümek istedi. Bunun Çevik Kuvvet ekipleri, gruba engel olmaya çalıştı.

Polisin müdahale ettiği gruptan bazı kişiler sopalarla karşılık verdi. Göstericiler, barikatları da devirdi.

Grubu dağıtan güvenlik güçleri, yaklaşık 20 eylemciyi gözaltına aldı.