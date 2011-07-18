-ADANA'DA PATLAMA ADANA (A.A) - 18.07.2011 - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir apartmanın duvarının kenarında ses bombasından kaynaklandığı tahmin edilen patlama meydana geldi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Beyazevler Mahallesi, 80004 Sokak'taki bir apartmanın duvarının kenarında gece geç saatlerde meydana gelen olayda, patlama sesi duyan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, apartman çevresinde güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Patlamanın ses bombasından kaynaklanmış olabileceğinin tahmin edildiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.