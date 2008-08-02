Adana'da Özkara dönemi

Tempo24-



Bank Asya 1. Lig'in yeni takımlarından Adanaspor’da teknik direktörlük görevine en son Sakaryaspor’u çalıştıran Hüsnü Özkara getirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, TFF 2. Lig Yükselme Grubu'nu şampiyon olarak tamamlayan turuncu-beyazlı ekibin teknik direktör sorununu çözüme kavuşturduğu belirtildi.





Açıklamada, yeni sezonda takımı Hüsnü Özkara'nın çalıştıracağı kaydedildi. Özkara'nın birçok takımda görev yaptığı ve sözleşme imzalamak için cuma günü Adana'ya geleceği açıklandı.

Adanaspor Başkanı Bayram Akgül, yeni sezon için en önemli sorunu hallettiklerini ve bundan sonra teknik ekiple beraber transfer çalışmalarına hız vereceklerini söyledi.