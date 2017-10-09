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Adana'da operasyon düzenlenen evde çok sayıda silah

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, polisin baskın yaptığı bir evde Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 3 tabanca ve bu silahlara ait şarjörle mermiler ele geçirildi

09 Ekim 2017 16:45

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, polisin baskın yaptığı bir evde Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 3 tabanca ve bu silahlara ait şarjörle mermiler ele geçirildi.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma ekipleri, Gürselpaşa Mahallesi\'ndeki bir evde çok sayıda silah olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, 41 yaşındaki Yılmaz Y.\'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve 3 tabancayla bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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