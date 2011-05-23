T24 LogoT24 Logo
Gündem

ADANA'DA OKUL YAKININDA PATLAMA ADANA (A.A)

23 Mayıs 2011 16:47

-ADANA'DA OKUL YAKININDA PATLAMA ADANA (A.A) - 23.05.2011 - Adana'da bir ilköğretim okuluna yakın sokağa çivi ve havai fişek barutundan yapılma patlayıcı atıldı. Alınan bilgiye göre, izinsiz gösterilerin yoğunlukla yapıldığı Şakirpaşa Mahallesi 44015 Sokak'taki Seyhan Belediyesi İlköğretim Okulunun 15 metre yakınında patlama meydana geldi. Yaklaşık 100 metre ileride görevli olan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, patlamanın olduğu sokağa giderek çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ve Bomba İmha Şube müdürlükleri ekipleri bölgede araştırma yaptı. Patlayıcının şişe içine yerleştirilen çivi, havai fişek ve maytap barutundan yapıldığı belirlendi. Faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24