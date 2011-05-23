-ADANA'DA OKUL YAKININDA PATLAMA ADANA (A.A) - 23.05.2011 - Adana'da bir ilköğretim okuluna yakın sokağa çivi ve havai fişek barutundan yapılma patlayıcı atıldı. Alınan bilgiye göre, izinsiz gösterilerin yoğunlukla yapıldığı Şakirpaşa Mahallesi 44015 Sokak'taki Seyhan Belediyesi İlköğretim Okulunun 15 metre yakınında patlama meydana geldi. Yaklaşık 100 metre ileride görevli olan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, patlamanın olduğu sokağa giderek çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ve Bomba İmha Şube müdürlükleri ekipleri bölgede araştırma yaptı. Patlayıcının şişe içine yerleştirilen çivi, havai fişek ve maytap barutundan yapıldığı belirlendi. Faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.