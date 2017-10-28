Adana'da okul önünde saldırı ihbarı, polisi alarma geçirdi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, lise önünde güvenlik önlemi alan polislere, silahlı saldırı yapılacağı ihbarını alan ekipler alarma geçti. Polisler, şüpheli görülen 1 kişiyi gözaltına alırken, okulun bahçesinde silah aradı.

Olay, merkez Seyhan İlçesi\'nde bulunan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi\'ne meydana geldi. Belinde tabanca olan bir kişinin okul çıkışında güvenlik önlemi alan polislere silahlı saldırı düzenleneceği ihbarını alan ekipler alarma geçti. Kısa sürede bölgeye çok sayıda güven ve yunus timleri sevk edildi. Bölgede şüphelilere yönelik kimlik kontrolü yapıldı. Durdurulan otomobiller ise didik didik arandı. Daha sonra ekiplere, silahın okul bahçesine atıldığı bilgisi ulaştı. Bunun üzerine sivil polisler, okulun içine girerek, bahçe içindeki ağaçların arasında arama yaptı. Şüpheli 1 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada tabanca bulunamadı.

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