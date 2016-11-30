Adana'da öğrenci yurdunda yangın

Adana'nın Aladağ ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 12 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

Yangının yaşandığı kız yurduna gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gerçekten büyük bir acı, 11 yavrumuzu ve bir eğitmenimizi kaybettik. Bugün buraya acı paylaşmaya geldik" dedi.

Kaya, Bakanlık'tan 32 kişilik bir psikososyal destek ekibinin adli tıp kurumunda ve hastanelerde ailelere destek vermek için bulunduğunu söyledi.

Kaya, aynı zamanda sözlerine "En ufak bir ihmal bile varsa araştırılacak" diyerek devam etti.

BBC Türkçe'ye bilgi veren Adana Valiliği, hayatını kaybedenlerin Adli Tıp'ta olduğunu, yaralıların ise çevre hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem de bölgeye gelerek yaralıları ziyaret etti.

Diğer yandan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) internet sitesinden yayınladığı duyurusunda, Aladağ İlçesi Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili "ilçe genelinde ve yurt çapında huzur ve güven ortamı ile kamu düzenini bozucu eylem ve davranışlara dönüşebileceği ve yürütülen soruşturmanın akamete uğratılabileceği" gerekçesiyle yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, "12 cenazeye ulaştık" dedi.

Ölenlerden 11'inin öğrenci, birinin eğitmen olduğunu belirten Demirtaş, 22 yaralının hastanelerde tedavi altında olduğunu söyledi.

Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Demirtaş yangının olası nedeniyle ilgili, "İlk çalışmalarımıza göre elektrik kontağından olduğu söylendi" diye konuştu.

Ancak bu konudaki kesin açıklamanın Çarşamba sabahı yapılacağı belirtiliyor.

Demirtaş aynı zamanda 54 kişilik bir kapasiteye sahip üç katlı yurtta 34 öğrencinin bulunduğunu aktardı.

Aladağ İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Alpgedik, yangının zemin katta çıktığını, kısa sürede alevlerin yükseldiğini, üçüncü kat ahşap olduğu için yangının büyüdüğünü söyledi. Ahşap katın yanması ile çatının tamamen çöktüğü belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'na göre Salı akşamı 19:30'da başlayan yangın, ilçenin tamamında görülmesi sebebiyle vatandaşların kız öğrenci yurduna akın etmesine yol açtı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Öğrencilerin hepsi ortaokul talebesi, 11-14 yaşlarında" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın aktardığına göre Sözlü, binanın yangın çıkış merdiveni kapısının kilitli olduğunu ileri sürdü. Sözlü, çocukların cesetlerinin yangın merdiveni kapısının yakınında bulunduğunu ifade etti.

AFP haber ajansı da binanın üst katında bulunan çoğu kişinin kapalı bir yangın merdiveni kapısını açamadıkları için hayatını kaybettiğine ilişkin yetkililerin endişe duyduğunu aktardı.

Bazı öğrencilerin yangından kurtulmak için binanın pencerelerinden atladığı belirtiliyor.

Yangın yaklaşık üç saat sonra kontrol altına alındı.

Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Adana Valisi Mahmut Demirtaş'tan bilgi aldığını aktardı.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, twitter'dan yaptığı açıklamada, "Adana'da bir öğrenci yurdunda çıkan yangında hayatını kaybeden kardeşlerimiz var. Brüksel'de aldığım bu acı haber yüreğimizi yaktı" ifadesini kullandı.

Aynı şekilde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da twitter'dan taziye mesajı yayınladı.