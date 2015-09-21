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Adana'da metrekareye 90 kilogram yağış düştü; gün geceye döndü

Şiddetli yağış sebebiyle kentteki birçok ev ve iş yerini su bastı

21 Eylül 2015 20:06

Adana'da öğleden sonra başlayan şiddetli yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Kenti bir anda karanlığa boğan yağış, hayatı felç etti.

DHA'da yer alan habere göre, Adana'daki şiddetli yağışın etkisiyle bazı yolların kapanması nedeniyle araçlar ilerleyemedi. Ev ve iş yerini su basan bazı vatandaşların, kendi imkanlarıyla biriken suları boşaltmaya çalıştığı görüldü.

 

Metrekareye 90 kilogram yağış

 

Adana Büyükşehir Belediye ekiplerinin, kapanan yolları ve tıkanan kanalizasyonları açmaya çalıştığı gözlendi. Adana Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Yüreğir merkezde metrekareye 90 kilogram, yağış düştüğünü bildirdi. Yetkililer, sıcaklığın 30 dereceden 18 dereceye düştüğünü, sağanak yağışın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini belirtti.

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