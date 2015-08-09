Adana'da maça gelen taraftara itfaiye müdahale etti!

Adana'da itfaiye, Adana Demirspor ile Kayserispor arasında oynanan hazırlık maçında aşırı sıcak ve nemden dolayı taraftarları su sıkarak serinletti.

PTT 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Süper Lig ekibi Kayserispor ile dün akşam Adana'da yaptığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı. Maç saat 20.30'da başlamasına rağmen hava sıcaklığının 30 derece nemin ise yüzde 80 civarında olması futbolculara ve taraftarlara zor anlar yaşattı.

90 dakika boyunca susmayarak takımlarının yanında olan taraftarlar sıcak ve nemli havadan bunalınca imdatlarına itfaiye yetişti.



'Serinlet bizi itfaiye'

Olası bir yangın için statta bulunan itfaiye ekipleri, taraftarın "Serinlet bizi itfaiye" diye tempo tutunca harekete geçti. İtfaiye ekipleri hortumları taraftara çevirip onlara su sıkarak serinletmeye çalıştı. İtfaiye erleri stadı komple gezip taraftarın üzerine su sıkarak onları serinletti. İtfaiyenin bu jesti sonrası taraftarlar uzun süre itfaiye lehine slogan attı.