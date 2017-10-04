Adana'da Lezzet Festivali'ne davet

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da 6-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek \'Adana Lezzet Festivali\', vali ve belediye başkanlarının katılımıyla tanıtıldı. Birlik mesajı verilen toplantıda, herkes festivale çağrıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek ile Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ve Yüreğir Belediye Başkan Vekili Mehmet Gildir, Sheraton Oteli\'nde basının karşısına çıktı. ADASO, AOSB, ATO ve ATB başkanlarıyla çok sayıda kurum temsilcisinin katıldığı toplantıda festival programını katılımcılara tanıtıldı.

ADANA\'YA YAKIŞACAK

Adana\'nın Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana Film Festivali, Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali, Kebap Festivali ve Rock Festivali ile çok önemli bir atılım yaptığını anlatan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, birliktelik ruhuyla kentin tanıtımı için çaba gösterdiklerini söyledi. Adana\'ya yakışan bir etkinlik yapılacağını aktaran Demirtaş, \"Adana\'nın potansiyelini nasıl daha iyi tanıtırız diye çaba gösteriyoruz. Festival tarihlerinde kimse başka program yapmasın. Herkesi festivale bekliyoruz\" dedi. Toplantıda söz alan belediye başkanları da herkesi Adana\'ya festivale davet etti. Toplantıya katılanlar hep birlikte festival için pasta kesti.

NELER YAPILACAK?

Adana Valiliği himayesinde, kamu ve özel kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının ortaklığında 6-7-8 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde, Adana Kebabı başta olmak üzere, ciğer, şırdan, bici bici, analıkızlı çorbası, mumbar ve diğer yöresel yemekler de katılımcılara sunulacak. Merkez Park içerisinde hazırlanan geniş bir alanda Adana lezzetleri görücüye çıkacak. Alanda kurulacak 100\'den fazla stantta lezzet ustaları ve şefler, farklı Adana lezzetlerini gastro şovlar ile konuklara tanıtacak. Ayrıca bu lezzetler için atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek. \'Hasat turizmi\' ile de farklı bir içeriğe sahip olacak etkinlikte özel bir program hazırlandı. Türkiye\'nin dört bir yanından gelip etkinliğe katılacaklar, narenciye, zeytin ve pamuğun hasadı deneyimi yaşayacak. Konserlerle renklenecek festivalde, şehir dışından gelenler yöreye özgü lezzetlerin yaşatıldığı bölgelere geziye götürülecek.



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