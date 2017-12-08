Adana'da 'Kudüs' protestosu

Yusuf BAŞTUĞ- Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, (DHA)- ADANA\'da ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararı protesto edildi.

Adana Sivil İnisiyatif Meclisi\'nin (ASİM) çağrısıyla merkez Seyhan ilçesindeki tarihi Kemeraltı Cami\'nde cuma namazı kılan yüzlerce kişi, daha sonra ABD\'nin Kudüs kararına tepki gösterdi. \"Kahrolsun İsrail, kahrolsun ABD\" ve \"Filistin halkı yalnız değildir\" sloganı atan göstericiler, dualar etti. Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Ak Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Ak Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ile birlikte 67 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de katıldığı gösteride, Filistin bayrakları taşındı. İsrail ve ABD\'ye tepki gösteren ASİM Başkanı Mahmut Eraslan, ABD\'nin Kudüs kararını tanımadıklarını, sonuna dek Filistin halkıyla beraber olacaklarını söyledi. ABD\'nin yanlış adımından dönmesini beklediklerini anlatan Fatma Güldemet Sarı ise, \"Tüm dünyanın tepkisiyle karşılanan bu karardan ABD vazgeçmelidir. Türkiye, Filistin ile her zaman beraberdir\" dedi.

SABANCI MERKEZ CAMİİ\'NDE TOPLANDILAR

Köklü Değişim Derneği üyeleri de Cuma Namazı çıkışı, Sabancı Merkez Cami\'nde toplandı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde grup adına açıklamada bulunan Ali Tuluk, \"Bu karar bizim için yok hükmündedir. Müslümanların ilk kıblesi olan kutsal topraklar, asla Yahudilerin başkenti olmayacaktır\" dedi.

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