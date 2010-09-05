-ADANA'DA KPSS OPERASYONUNDA 45 GÖZALTI ADANA (A.A) - 05.09.2010 - Adana'da, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) soruşturması kapsamında 45 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, yakalanan 45 kişinin KPSS ve çeşitli sınavlarda kopya çektikleri iddiasıyla gözaltına alındıkları belirtildi. Gözaltına alınan zanlıların sorgularına başlandığı ve soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü kaydedildi. Bu arada, olayla ilgili Adana Valiliğinin gün içerisinde açıklama yapacağı öğrenildi.