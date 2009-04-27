Adana'da, korsan gösteri düzenleyen bir grup PKK yandaşı, Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünü taşlayarak camlarını kırdı.



Yenibey Mahallesi Eminağa Caddesi'nde saat 19.30 sıralarında toplanan bir grup, terör örgütü PKK ve Abdullah Öcalan lehine sloganlar atarak kaldırım taşları ve yaktıkları lastiklerle barikat kurdu. Yolu trafiğe kapatmak isteyen göstericiler, güvenlik önlemi alan polise taş ve molotof kokteyli ile saldırdı. Göstericiler, Çevik kuvvet ekibinin panzerli müdahalesi sonucu dağıldı.



Kısa süre sonra ara sokaklarda yeniden bir araya gelen göstericiler, Türk bayrağı asılı Hadırlı-Balcalı seferini yapan Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait 01 ZZ 423 plakalı toplu taşıma otobüsünü taş yağmuruna tuttu. İçinde yaklaşık 10 yolcunun bulunduğu otobüsün camlarının büyük bir bölümü kırıldı, şans eseri yaralanan olmadı. Göstericiler, daha sonra ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi.



Olayın ardından yolcular başka bir otobüse aktarılırken, camları kırılan araç Hürriyet Polis Merkezi otoparkına çekildi. Gösterilerin yaşandığı mahallede güvenlik önlemini sürdüren polis, olaya karıştığı belirlenen 7 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

