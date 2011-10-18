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Adana'da KCK operasyonu ADANA (A.A)

18 Ekim 2011 18:54

-Adana'da KCK operasyonu ADANA (A.A) - 18.10.2011 - Adana'da jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK'nın Seyhan Küçükdikili'deki KCK yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.  KCK bünyesinde faaliyet gösteren 20-25 kişilik grubun 9 Ekim günü saat 18:30 sıralarında Seyhan ilçesi Dikili bölgesi Çınarlı ve Söğütlü Mahallelerinde izinsiz gösteri düzenleyerek, lastik yakma, Söğütlü Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde bulunan Seyhan Meslek Edindirme Merkezi (SEYMER) binasının camlarının kırılması ve Çınarlı Mahallesi Muhtarlığına zarar verilmesi olaylarına karıştıkları belirlendi.  Olayla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik, 18 Ekim 2011 tarihinde 5'i polis bölgesinde olmak üzere toplam 14 ayrı adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucu 14 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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