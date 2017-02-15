T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana'da kaybolan film ekibi 'drone' ile kurtarıldı

'Kar Kirazı' isimli filmin çekimlerini yapan ekip, karla kaplı ormanlık alanda kayboldu

15 Şubat 2017 17:04

Adana'nın Aladağ ilçesinde karla kaplı ormanlık alanda kaybolan 10 kişilik film ekibi, yerleri 'drone' sayesinde bulunarak kurtarıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası film festivallerinde yarışmak üzere "Kar Kirazı" isimli filmin çekimlerini yapan ekip, Aladağ'da uygun çekim mekanı ararken ormanlık alanda kayboldu.

Sinemacıların, telefon aracılığıyla yetkililerle iletişime geçerek yardım çağrısında bulunması üzerine, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ve Yol Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekibin kurtarılma görüntüleri kameraya böyle yansıdı:

Karla kaplı ormanlık alanda kaybolan sinemacılara bulmakta zorluk yaşayan ekipler, "drone"la yer tespiti yaptıktan sonra iş makineleriyle yol açarak bölgeye ulaştı.

Ekipler, 10 kişilik film ekibini kurtararak kent merkezine götürdü. 

"Kar Kirazı" isimli kısa metrajlı filmde, bir kişinin eşini doğum için hastaneye yetiştirme çabası ve zihinsel engelli bir kızın anne ve babasıyla ilişkisi eş zamanlı olarak anlatılıyor.

ETİKETLER

AdanaAladağkaybolanfilm ekibidronebulunduvideoormanKar Kirazı filmi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24