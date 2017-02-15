Adana'da kaybolan film ekibi 'drone' ile kurtarıldı

Adana'nın Aladağ ilçesinde karla kaplı ormanlık alanda kaybolan 10 kişilik film ekibi, yerleri 'drone' sayesinde bulunarak kurtarıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası film festivallerinde yarışmak üzere "Kar Kirazı" isimli filmin çekimlerini yapan ekip, Aladağ'da uygun çekim mekanı ararken ormanlık alanda kayboldu.



Sinemacıların, telefon aracılığıyla yetkililerle iletişime geçerek yardım çağrısında bulunması üzerine, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ve Yol Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekibin kurtarılma görüntüleri kameraya böyle yansıdı:





Karla kaplı ormanlık alanda kaybolan sinemacılara bulmakta zorluk yaşayan ekipler, "drone"la yer tespiti yaptıktan sonra iş makineleriyle yol açarak bölgeye ulaştı.

Ekipler, 10 kişilik film ekibini kurtararak kent merkezine götürdü.



"Kar Kirazı" isimli kısa metrajlı filmde, bir kişinin eşini doğum için hastaneye yetiştirme çabası ve zihinsel engelli bir kızın anne ve babasıyla ilişkisi eş zamanlı olarak anlatılıyor.