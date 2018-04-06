T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana'da karnaval heyecanı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen 'Nisan'da Adana'da- Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' heyecanı yaşanıyor

06 Nisan 2018 14:46

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da bu yıl 6\'ncısı gerçekleştirilen \'Nisan\'da Adana\'da- Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı\' heyecanı yaşanıyor.
Her yıl portakal ağaçlarının çiçek açtığı dönemde düzenlenerek binlerce kişiyi Adana\'da buluşturan karnaval kapsamında, çok sayıda kültürel, sanatsal ve eğlenceli etkinlik yapılıp stantlar açılmaya başlandı. Bugün başlayan karnavalla ilgili Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve karnaval fikrinin öncüsü Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO\'su Ali Haydar Bozkurt ile Karnaval Koordinatörü İlhami Günsel, bilgilendirme toplantısı düzenledi.
KARNAVAL BÜYÜYOR
Adana\'nın karnavalla daha çok renklendiğini anlatan Ali Haydar Bozkurt, \"Karnavalımız her yıl daha da büyüyor. Bu karnaval ateşinin her geçen yıl daha da büyümesi mutluluk verici. Karnavalın uluslararası boyutunu da düşünerek gelecek yıllarda tüm nisan ayına yayılması için çalışıyoruz\" dedi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de, karnaval heyacanlarını paylaşarak kentin önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirtti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yusuf BAŞTUĞADANA DHA ADANAAdana Uluslararası PortakalKarnavalıHerAdanaBugünAdana Valisi Mahmut Demirtaş Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü Seyhan Belediye Başkanı Zeydan KaralarBelediye Başkanı SonerToyota

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24