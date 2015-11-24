Adana'da karakola silahlı saldırı

Adana’da merkez Seyhan İlçesi’ndeki Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi’nin önüne 3 saldırgan tarafından bırakılan bomba yüklü araç, kontrollü şekilde patlatıldı. Şiddetli patlamada karakolun ve çevredeki evlerin camları kırılırken, ölen ve yaralanan olmadı. Patlama, kentin uzak noktalarından da duyuldu.

Saat 05.30 sıralarında Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi’nin önüne gelen 34 GU 8848 plakalı otomobilin sürücüsü, aracı bırakıp kaçmak istedi. Bu sırada aracın şoförünü yakalamak için harekete geçen polislere çevredeki saldırganlar Kalaşnikof marka otomatik silahlarla çapraz ateşi açtı.

Aracın şoförü çapraz ateş sırasında kaçarken, polislerle saldırganlar arasında kısa süreli çatışma çıktı. 3 saldırgan, ara sokaklara girerek kaçarken, TEM, Özel Harekat, Bombaİmha ve Asayiş şube müdürlüğünden çok sayıda polis sevk edildi.

Karakolun önüne bırakılan otomobili inceleyen bomba imha uzmanları, bagajında 2 mutfak tüpünden oluşan bomba düzeneği olduğunu belirledi. Karakolun bulunduğu Şehit Mehmet Özer Caddesi’nin büyük bölümünü trafiğe kapatan polis, çevredeki ev ve işyerlerini tek tek dolaşarak ve anonslar yaparak boşalttı.

Adana Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de bölgeye gelerek çalışmaları yönetti. Tahliye işlemi tamamlandıktan sonra, bomba yüklü araç kontrollü patlatıldı. Bomba yüklü otomobil, büyük bir gürültüyle patlatılırken karakol ve çevredeki binaların camları kırıldı. Sabahın erken saatleri olması nedeniyle patlama sesi, kilometrelerce uzaktan duyuldu. Karakolun karşısındaki binada oturan bir kişi, patlamanın ardından evinin balkonuna Türk bayrağı astı.

Kent genelinde saldırganları yakalamak için çalışma başlatılırken, çevre güvenlik önlemi alan polislerin çelik yelekli ve dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.