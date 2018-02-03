Adana'da kaçak sigara operasyonu: 6 gözaltı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 36 bin 980 paket kaçak sigara ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde gümrük kaçakçılığına yönelik operasyon başlattı. Uygulama noktalarında TIR ve otobüslerin gizli bölmelerinde koku alma duyuları gelişmiş köpekle yapılan aramalarda toplam 36 bin 980 paket kaçak sigara ve 144 paket kaçak çay ele geçirdi.

Operasyonlarda 2\'si Suriyeli, 6 kişi gözaltına alındı.

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