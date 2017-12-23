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Adana'da kaçak kesilmiş 3 ton tavuk ele geçirildi

ADANA, (DHA)- ADANA'da, polis ve zabıta ekipleri tarafından kaçak kesim yapılan depoya yapılan baskında kesilmiş 3 ton tavuk ele geçirildi

23 Aralık 2017 14:34

ADANA, (DHA)- ADANA\'da, polis ve zabıta ekipleri tarafından kaçak kesim yapılan depoya yapılan baskında kesilmiş 3 ton tavuk ele geçirildi. 2 kişinin gözaltına alındığı depo mühürlendi.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, polisin desteğiyle merkez Seyhan ilçesi Akkapı mahallesinde bir depoya baskın yaptı. Kaçak kesim yapıldığı belirlenen depoda 3 bin canlı tavuk ile 3 ton kesilmiş tavuk ele geçirildi. Depoda bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, hijyen koşulları olmayan depoda ele geçirilen canlı tavuklar Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'ne teslim edilirken, kesilmiş tavuk eti ise imha edildi.
Kaçak kesilen tavukların özellikle tavuk kıyması olarak satıldığı öne sürüldü.

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