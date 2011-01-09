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ADANA'DA İZİNSİZ GÖSTERİLERE POLİS MÜDAHALE ETTİ ADANA (A.A)

09 Ocak 2011 22:49

-ADANA'DA İZİNSİZ GÖSTERİLERE POLİS MÜDAHALE ETTİ ADANA (A.A) - 09.01.2011 - Adana'da terör örgütü PKK sempatizanı gruplar, izinsiz gösteriler yaptı. Motolofkokteyli atan gruba müdahale eden polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. Alınan bilgiye göre, Şakirpaşa, Gülbahçesi ve Dağlıoğlu mahallelerinde toplanan gruplar, lastik yakıp, taşlarla caddeyi trafiğe kapattı. Terör örgütü PKK lehine sloganlar atan gruba, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, panzerler eşliğinde müdahale etti. Şakirpaşa Mahallesinde bir grup, polise molotofkokteyli ve havai fişek atarken, çevredeki bazı çocuk ve gençler, yolu taşlardan temizlemeye çalışan polis ekiplerine yardımcı oldu. Ekiplerin müdahalesi sonucu gösterici grup ara sokaklara dağılarak kaçarken, TOMA ve panzerler, su sıkarak yakılan lastikleri söndürdü.  Göstericilerin yaktığı ateşin isinden rahatsız olan mahalle sakinleri, polise teşekkür etti. Ara sokaklara kaçan göstericilerden 2'si Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Zanlılar, polis merkezine götürüldü.

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