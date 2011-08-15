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Adana'da izinsiz gösteri ADANA (AA)

15 Ağustos 2011 22:27

-Adana'da izinsiz gösteri ADANA (AA) - 15.08.2011 - Adana'da, izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti. Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde toplanan yüzleri maskeli bir grup, caddeyi trafiğe kapattı. Terör örgütü lehine slogan atan grup, mahalledeki sağlık ocağı yanında önlem alan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine taş ve havai fişekle saldırdı. Bunun üzerine polis ekiplerinin biber gazı sıkarak müdahale ettiği grup ara sokaklara kaçtı. Bu arada, mahalledeki bazı dükkanların kepenklerinin kapalı olduğu görüldü. Polisin mahalledeki güvenlik önlemleri sürüyor.

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