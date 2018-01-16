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Adana'da işitme engelli gence saldırmışlardı: Vurduklarımın çoğu denk gelmedi!

Agit, sağır ve dilsiz olduğunu el kol hareketi ile anlatmaya çalıştı

16 Ocak 2018 15:52

Adana’da işitme engelli genci üniversite öğrencisi 4 saldırgan minibüste ‘kenara çekilmedi’ diye darp etti. Saldırganlardan biri ifadesinde “Alkollüydüm" derken, bir diğer saldırgan, “Vurduklarımın çoğu denk gelmedi” dedi.

Adana’da işitme engelli Agit Acun (20) önceki gün minibüse bindi. Minibüsün arkasında sıkışma oldu. Ahmet Günsel, Çağrı Çay, İsmail Kaçmaz ve Ahmet Bedir adlı üniversite öğrencileri, Agit’e “Kenara çekil” dedi. Agit duymadığı için tepki vermedi. Bunun üzerine saldırganlar Agit’i tartakladı. Agit sağır ve dilsiz olduğunu el kol hareketi ile anlatmaya çalıştı.

Yolcular ses çıkarmadı

Saldırganlar, “Bir de hareket çekiyor” deyip daha da şiddetli vurmaya başladı. Yolcular değil müdahale etmek seslerini bile çıkarmadı. Minibüsün güvenlik kamerası görüntüleri internete düşünce 4 saldırgan yakalanıp tutuklandı. Agit “Döverlerken duymadığımı anlatmak için hep kulağımı gösterdim” dedi. Üniversiteli 4 saldırgandan Ahmet Günsel tıp öğrencisi ve profesyonel Kick-box’çu çıktı.

"Çoğu denk gelmedi"


Öte yandan, bütün Türkiye’yi ayağa kaldıran ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da müdahil olduğu soruşturma kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki ifadelerinin ardından tutuklanan zanlılardan biri “Alkollüydüm, pişmanım” diyerek kendini savunmaya çalıştı. Bir diğer saldırgan ise “Vurduklarımın çoğu denk gelmedi” diyerek yüzsüzlüğünü ortaya koydu. Biri ise “Bize el kol hareketi yaptı” dedi.

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