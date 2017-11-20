Adana'da IŞİD'in 'yalnız kurtlar'ına operasyon

ADANA’da, terör örgütü IŞİD üyesi olduğu iddia edilen ve bireysel eylemleri nedeniyle ’yalnız kurt’ olarak adlandırılan 15 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD’in bireysel eylem yapan ve ’yalnız kurt’ olarak adlandırılan üyelerine operasyon yaptı.

Farklı adreslere şafak vakti düzenlenen operasyonlarda 1’i Irak, 14’ü Suriyeli 15 şüpheli yakalandı. Sorguları tamamlanan IŞİD şüphelileri, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.