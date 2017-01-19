T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana'da IŞİD operasyonu kapsamında gözaltına alınan kişilere 'Vatan hainleri' tepkisi

Terörle Mücadele Şubesi’nde görevli polisler, öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı

19 Ocak 2017 17:39

Adana’da yılbaşı gecesi kanlı eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan IŞİD üyesi 6’sı Suriyeli 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolü için 3 otobüsle Adli Tıp Birimi’ne getirilen terör örgütü üyelerinin üzerine yürüyen çevredekiler, "Vatanhainleri" diye tepki gösterdi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süreden beri takipte olduğu DEAŞüyelerinin yılbaşı gecesi kanlı eylem yapma ihtimaline karşı, 31 Aralık’ta eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında yabancı uyruklu örgüt üyelerinin de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Türkçe, Arapça ve farklı dillerdeki örgütsel dokümanlar incelenmek üzere Adana Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelilerden 4’ü serbest bırakıldı. DEAŞ üyesi 6’sı Suriyeli 30 kişi ise bugün güneş güvenlik önlemleri altında 3 otobüsle Adli Tıp Birimi’ne getirildi. Alınan güvenlik önlemlerinin dikkat çekici boyutta olmasın üzerine meraklanan vatandaşlar, Adli Tıp Birimi önünde toplandı. Vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirilenlerin DEAŞ’lı olduğunu öğrenince, "Vatan hainleri" diye tepki gösterdi.

Terörle Mücadele Şubesi’nde görevli polisler, öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık kontrolünün ardından kelepçeli olarak otobüslere bindirilen DEAŞ üyeleri, Adliyeye götürüldü.

ETİKETLER

AdanaIŞİDvatan haini tepkisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24