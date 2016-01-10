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Adana'da IŞİD operasyonu: 23 gözaltı

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda da 15 adreste arama yapıldı

10 Ocak 2016 23:26

Adana'da IŞİD'e yönelik operasyonda 16'sı yabancı uyruklu olmak üzere 23 kişi gözaltına alındı. Adıyaman'da da polis 15 adrese baskın yaptı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu 16 kişinin IŞİD'e katılmak üzere, Türkiye'ye geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Zanlıların bulunduğu Kiremithane, Çamlıbel ve Şehit Erkut Akbay mahallelerine operasyon düzenleyen ekipler, 1'i Rus 15'i Mısır uyruklu kişilerle, bu kişileri IŞİD'e götürmek istediği ileri sürülen 7 kişiyi yakaladı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

 

Adıyaman'da da IŞİD operasyonu

 

Adıyaman'da da IŞİD'e yönelik operasyon kapsamında 15 adreste arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD üyesi oldukları değerlendirilen ve Suriye'de bulundukları ileri sürülen 15 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda söz konusu adreslerde bulunan bazı evraklara el konuldu.

 

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