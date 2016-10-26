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Adana’da IŞİD baskını; 7 kişi gözaltında

Polis ekipleri evde arama yapıyor

26 Ekim 2016 19:57

Adana'da IŞİD'e ait olduğu iddia edilen hücre evine baskın yapıldı. 2'si canlı bomba şüphelisi 7 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, merkez Seyhan İlçesi’ne bağlı Yeşilyurt Mahallesi 70174 sokaktaki 4 katlı bir binanın zemin katındaki evde IŞİD’in canlı bombasının olduğu istihbaratı üzerine polis operasyon düzenledi.

İstihbarat, Terör ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin katıldığı operasyonda IŞİD’in canlı bombası olduğu iddia edilen 2 kişi bu evde, bunlara yardım ettiği iddia edilen 5 kişi ise farklı yerlerde yapılan operasyonlarla yakalandı.

Polis ekipleri evde patlayıcıya duyarlı köpeklerle arama yapıyor.

 

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