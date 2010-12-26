-ADANA'DA İŞ YERİNE MOLOTOF KOKTEYLİ ATILDI ADANA (A.A) - 25.12.2010 - Adana'da bir iş yerine molotof kokteyli atılmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Sofulu beldesi Esentepe Mahallesi Çatalan yolu girişi mevkisinde bulunan Kamil Güzeller'e ait kuyumcu dükkanına, molotof kokteyli atılarak, maddi zarar verildi. Olayı araştıran emniyet güçleri, olayı Güzeller ile aralarında husumet bulunan Halil A, Vahap Ş. ve Hüseyin T'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Üç zanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Zanlıların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.