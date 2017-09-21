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Adana'da inşaatta göçük: 2 işçi yaralı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, atık su çalışması yaptıkları inşaatta meydana gelen göçükte 2 inşaat işçisi toprak altında kaldı

21 Eylül 2017 21:28

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, atık su çalışması yaptıkları inşaatta meydana gelen göçükte 2 inşaat işçisi toprak altında kaldı. Güçlükle çıkarılan işçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Merkez Seyhan İlçesi\'ndeki bir inşaatın atık su gider borusunu döşemek için kazılan alanda meydana gelen göçükte burada çalışan işçilerden Yusuf Zeytun ve Mesut Beyaz toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve Can-Kur ekibi sevk edildi. İşçiler ve ekipler göçük altındaki 2 işçiyi güçlükle çıkardı. Göçük altından çıkarılan Yusuf Zeytun\'a su içirip sakinleştirmeye çalıştı. Ekipler, durumu ağır olan Mesut Beyaz ile Zeytun\'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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