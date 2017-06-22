T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana'da inşaatı süren hastanede yangın!

Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı

22 Haziran 2017 15:41

 Adana'nın inşaatı tamamlama aşamasına gelen Şehir Hastanesi'nde yangın çıktı. Dumandan etkilenen işçiler tahliye edilirken bazıları da çatıya çıktı. 9 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Merkez Yüreğir İlçesi Mithat Özhan Bulvarı'nda 1550 yataklı Adana Şehir Hastanesi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İnşaatı süren ve eylül ayında açılışı planlanan hastane binasından yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Dumandan etkilenen işçiler binadan tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 

 


Çatıda mahsur kalanlar kurtarıldı


Kısa sürede hastaneye ulaşan itfaiye ekipleri söndürme çalışması yaparken dumandan etkilenen işçilere de sağlık görevlileri müdahale etti. 9 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Bazı işçiler de dumandan etkilenip çatıya çıktı. 

Çatıda mahsur kalan işçiler, yangın söndürülünce kendi imkanıyla binadan çıktı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

ETİKETLER

adana

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24