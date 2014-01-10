Adana’da iki otobüste çok sayıda mermi bulundu

Arzu Yıldız / Ankara

Adana’da biri 01 CGU 01 plakalı iki otobüs, içerisinde mühimmat olduğu ihbarı üzerine Adana TMK. 10.Maddesiyle Yetkili Savcılık ve Adana Emniyetinde görevli polislerince durduruldu. Aramada, kanas suikast silahı mermilerinin de bulunduğu çok sayıda mermi ele geçirildi. Otobüslerin aranmasından sonra ifadesine başvurulan bazı kişilerin verdikleri bilgiler doğrultusunda polis bazı adreslere baskın düzenledi. İfadelere, aracın Suriye'ye gittiği iddiası da yansıdı. Operasyonun sürdüğü, 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Türkiye, Hatay’da durdurulan ve içinde “devlet sırrı” olduğu gerekçesiyle MİT mensupları tarafından aratılmayan TIR’ı konuşurken, benzer bir olay da Adana’da meydana geldi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, “Uzmanlar” adlı turizm firmasına ait olduğu ifade edilen iki otobüste savcı eşliğinde arama yapıldı. Yapılan aramada, araçlarda bixi marka silah mermisi, dokça ağır makinalı tüfek mermisi ve kanas suikast silahı mermileri ele geçirildi. Araç Adana Emniyeti Özel Harekat Şube Müdürlüğünün önüne park edildi. Savcı Mustafa Sırlı eşliğinde yapılan incelemede, farklı silahlara ait mermiler bulunması, silahların daha önceden götürüldüğü şüphesini arttırdı. Savcı bu konuda da araştırma yapılmasını talep etti. Otobüs şoförlerinin bilgisine başvurulduğu bildirildi.

Adana TMK. 10.Maddesiyle Yetkili Savcılık ve Adana Emniyetinde görevli polislerce durdurulan araçlardan birinin plakasının 01 GCU 01 olduğu öğrenildi.

Otobüslerin aranmasından sonra ifadesine başvurulan bazı kişilerin verdikleri bilgiler doğrultusunda polis bazı adreslere baskın düzenledi. İfadelere, aracın Suriye'ye gittiği iddiası da yansıdı. Operasyonun sürdüğü, 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.