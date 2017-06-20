Adana'da iki aile arasında 'duvar örme' kavgası: 2 ölü

Adana'da komşu iki aile evlerinin, evlerinin arasındaki 2 metrekarelik bölüme duvar örme konusundaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan bıçaklı kavgasında baba-oğul yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde İslam Alçelik ve oğlu Yusuf Alçelik, evlerinin arasından geçen 2 metrekarelik arsaya duvar örmek isteyen komşuları Mehmet Ö. ve oğlu Turgay Ö. ile sokakta tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada İslam Alçelik ve oğlu Yusuf Alçelik yaralandı.

Ağır yaralan baba-oğul, komşuları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. İslam ve Yusuf Alçelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayı haber alan polis ekipleri, kavgaya karışan Mehmet Ö. ve oğlu Turgay Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılardan Mehmet Ö'nün ilk ifadesinde, kavgada bıçağı kendisinin kullandığını söylediği ileri sürüldü.