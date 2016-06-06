Adana'da HDP mitingine polis müdahalesi

Adana'da 16.00'da yapılması planlanan 'Darbeye karşı demokratik siyaset buluşması'na polis müdahale etti. Polis öğle saatlerinden itibaren sokak aralarında bir araya gelenlere biber gazı ve TOMA'larla müdahalede bulundu. HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın da bulunduğu HDP Fırat Temsilciliği önünde toplanan halka da biber gazlı saldırısıyla müdahale edildi. Seyhan'daki olaylarda da 5 kişi gözaltına alındı.

Mitingin yasaklanmasının ardından HDP Adana İl Örgütü Dağlıoğlu Mahallesi Karasu Kavşağında HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı karşılama kararı almıştı. Adana Emniyeti internet sitesinden demokratik buluşma konulu imza toplama, yürüyüş, miting gibi etkinliklerin Valilik tarafından yasaklandığını duyurdu. Evrensel'in haberine göre, öğle saatlerinden itibaren alanda toplanmaya çalışan tüm vatandaşlara polis müdahale etti.

Vatandaşlar alana yakın olan Fırat temsilciliğinde toplandı. HDP yöneticileri ile HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın da bulunduğu kitleye polis akrep içerisinden biber gazı sıktı. Saldırılara karşı direnen vatandaşlar temsilcilik önünde tekrar toplandı. Toplanan kitleye ile birlikte açıklama yapan Beştaş, yapılan saldırıya tepki göstererek, "HDP'yi halktan koparmak isteyen zihniyet bu sonuca yol açtı" dedi. "Bugüne kadar elde ettikleri hak ve özgürlüklerini direnerek, bedel öderek kazandık" diyen Beştaş, "Bu hak ve özgürlükleri hiç kimse zorbalıkla elimizden alamaz" diye konuştu.

Seyhan'da 5 gözaltı

Öte yandan Adana'nın Seyhan ilçesinde yürüyüş yapmak isteyenlere polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Olaylar sırasında 5 kişi gözaltına alındı.