Adana'da halk otobüsünün yakılmasına ilişkin 7 kişi gözaltında

Adana'da Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'ndeki sokağa çıkma yasağını protesto etmek amacıyla sokak gösterileri yapan ve uzun namlulu silahlarla yol kesip, araç kontrol eden kişilerin Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünü yakması güvenlik kameralarına yansıdı.Olaylarla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

DHA’da yer alan habere göre, bir grup Merkez Seyhan İlçesi'nin Dikili Şehitlik Caddesi'nde 12 Kasım'da toplanan ve Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'ndeki sokağa çıkma yasağını protesto etmek için gösteri yaptı. Şehitlik Caddesi'ni trafiğe kapatan grup, bir marketi yağmaladıktan sonra ateşe verdi. Göstericiler, bu sırada bölgeden geçen Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsüne de molotofkokteyli attı. Alev alan belediye otobüsündeki yolcular tahliye edilirken, araç kullanılamaz hale geldi. TOMA ve zırhlı araçlarla göstericilere müdahale eden polis, grupları gaz fişekleri ve tazyikli su ile dağıttı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlhan T., Cihan B., Hakim B., Abdulkadir Ö., Mahir S., Kerem T. ile Suriyeli Rezan Ş.'yı yakaladı. Zanlılar, sorgularının ardından terör örgütü üyeliği, yasadışı gösterilere katılmak, kamu malına zarar vermek suçlarından adliyeye sevk edildi.

Olaylar güvenlik kamerasında



Olaylar sırasında halk otobüsünün yakılma görüntüleri de kameralara yansıdı. Görüntülere göre, eli silahlı kişiler, hareket halindeki belediye otobüsünün önüne geçip, aracı durduruyor. Otobüsün durmasıyla, korku dolu gözlerle etrafa bakan, yolcular atılan taş ve molotoflardan korunmak için koltukların arasına yatarak canlarını kurtarmaya çalışıyor. Dehşete düşen yolcuları sakinleştirmeye çalışan otobüs sürücüsü orta ve arka kapıyı açıp yolcuları tahliye ediyor. Şoförün de terk ettiği otobüse giren yüzü maskeli eylemci, aracın içindeki güvenlik kamerasını yumruklayarak kırıyor. Atılan molotofkokteyli ile yanmaya başlayan otobüse, göstericileri dağıtmak için bölgede bulunan TOMA müdahale edip söndürüyor. Ancak otobüs kullanılmaz hale geliyor.