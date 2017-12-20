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Spor

Adana'da Grekoromen Türkiye Şampiyonası yarın başlayacak

Eser PAZARBAŞI / ADANA, (DHA) - ADANA'da Büyük Erkekler Serbest Grekoromen Türkiye Şampiyonası yarın başlıyor

20 Aralık 2017 18:14

Eser PAZARBAŞI / ADANA, (DHA) - ADANA\'da Büyük Erkekler Serbest Grekoromen Türkiye Şampiyonası yarın başlıyor.
Yüreğir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde 21-24 Aralık\'ta düzenlenecek Büyük Erkekler Serbest Grekoromen Türkiye Şampiyonası\'nın tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Adana\'nın güreş için çok önemli bir kent olduğunu belirterek, \"Taha Akgül başta olmak üzere bütün sporcularımız burada güreş tutacak. Bu Adanalılar için, Adana güreş severler için ve Adana\'da yetişecek güreşçiler için çok önem arz etmektedir. Ayrıca bu şampiyona 2020 Tokyo Olimpiyatları için çok önem arz ediyor. Oradan şampiyon olarak çıkan çocuklarımız inşallah 2020\'de Tokyo\'da yarışacaklar\" dedi.
Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ise şu değerlendirmeyi yaptı: \"Geçmişe baktığımızda güreş Olimpiyatlar ve dünya şampiyonalarında temsil etmiş ve milli spor dalımız. Eski bir güreşçi olarak ben bu başarılardan gurur duyuyorum. Bizde Yüreğir Belediyesi olarak bir nebze katkımız olursa mutlu oluruz.\"
Şampiyona serbest ve grekoromen olarak toplam 10 sıklette gerçekleştirilecek. Olimpiyat madalyalı milli güreşçi Taha Akgül de şampiyona kapsamında Pazar günü mindere çıkacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Basın toplantısından açıklamalar
-Genel ve detay görünütüler

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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