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ADANA'DA GÖL KIYISINDA 4 EL BOMBASI BULUNDU ADANA (A.A)

25 Ekim 2010 14:27

-ADANA'DA GÖL KIYISINDA 4 EL BOMBASI BULUNDU ADANA (A.A) - 25.10.2010 - Adana'da, Seyhan Baraj Gölü kıyısında 4 adet el bombası bulunduğu bildirildi. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyhan Baraj Gölü kıyısında mühimmat olduğu ihbarı üzerine araştırma başlattı. Terörle Mücadele ve Bomba İmha Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler de bölgeye sevk edilerek Çatalan Köprüsü yakınlarındaki arama çalışmalarına katıldı. Çalışmalarda, gölde suyun çekilmesiyle ortaya çıkan 4 adet el bombası bulundu. El bombalarının ikisinin MKE yapımı olduğu, paslı haldeki diğerleriyle ilgili ise araştırma yapıldığı öğrenildi. Bombaların kim tarafından atılmış olabileceğine yönelik çalışma başlatıldığı, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından parmak izi araştırması yapıldığı bildirildi.

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