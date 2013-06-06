T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana'da Gezi Parkı eylemi sırasında köprüden düşen polis hayatını kaybetti

Adana'da Gezi Parkı eylemine destek için düzenlenen protestoda polisle göstericiler arasında yaşanan olaylarda köprüden düşen polis yaşamını yitirdi

06 Haziran 2013 15:29

Adana'da dün yapılan Gezi Parkı eylemlerinde köprüden düşerek ağır yaralanan polis Mustafa Sarı kurtarılamadı.

Fatih Yağmur'un radikal.com.tr'de yer alan habere göre, Adana'da Gezi Parkı eylemine destek için düzenlenen protestoda polisle göstericiler arasında yaşanan olaylar sırasında köprüden düşen polis Mustafa Sarı yaşamını yitirdi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Komiser Musatafa Sarı, tren hattı üzerinde bulunan Kasım Gülek köprüsü üzerinden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sarı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ETİKETLER

polishayatını kaybettigezi parkı eylemitaksimmustafa sarıkomiser

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24