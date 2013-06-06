Adana'da Gezi Parkı eylemi sırasında köprüden düşen polis hayatını kaybetti

Adana'da dün yapılan Gezi Parkı eylemlerinde köprüden düşerek ağır yaralanan polis Mustafa Sarı kurtarılamadı.
Fatih Yağmur'un radikal.com.tr'de yer alan habere göre, Adana'da Gezi Parkı eylemine destek için düzenlenen protestoda polisle göstericiler arasında yaşanan olaylar sırasında köprüden düşen polis Mustafa Sarı yaşamını yitirdi.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Komiser Musatafa Sarı, tren hattı üzerinde bulunan Kasım Gülek köprüsü üzerinden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sarı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.