Adana'da 'Gençler' kazandı

Turkcell Süper Lig'de, Adana 5 Ocak Stadı'nda yapılan maçta Gençlerbirliği, Kayserispor karşısında maçı 3-1 Gençlerbirliği kazandı

KAYSERİSPOR: 1 - GENÇLERBİRLİĞİ: 3

Turkcell Süper Lig'de Gençlerbirliği, Kayserispor'u 3-1 yendi.5. dakikada Kayserispor'un köşe atışında, Ali topu kafayla ağlara gönderdi. Ancak, hakem kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.14. dakikada Burhan'ın ceza yayı sağ tarafından yaptığı ortaya çıkan Kahe'nin kafa vuruşunda top kalecide kaldı.24. dakikada Soner, plase vuruşuyla Troisi'yi ceza sahasında topla buluşturdu. Troisi, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 0-1İlk yarı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.50. dakikada Umut'un sol taraftan kullandığı kornerde topu kafa vuruşuyla ağlarla buluşturan Mehmet Topuz, takımına eşitliği getiren golü attı: 1-155. dakikada Troisi sol kanattan taşıdığı topu sert vuruşuyla ağlarla buluşturarak, takımını 2-1 öne geçirdi.68. dakikada Troisi'nin kaleciyi geçerek attığı şutu Ali Turan eliyle çıkardı. Pozisyonda Ali Turan kırmızı karta görürken, Gençlerbirliği penaltı kazandı. Kahe'nin kullandığı penaltıyı kaleci kurtardı.80. dakikada Cangele orta sahadan aldığı pasla kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda top auta gitti.88. dakikada ceza sahasına giren Troisi, kalecinin sol tarafından topu ağlarla buluşturarak takımının ve kendisinin 3. golünü attı.Maçın uzatma dakikalarında Mehmet Topuz ile Troisi arasındaki pozisyon sonrası kısa süreli gerginlik yaşandı. Topuz'un sarı kart gördüğü gerginliği hakem yatıştırdı.Maç sonrası ise Topuz ile Troisi arasında gerginlik saha içerisinde devam etti. Teknik heyetlerin araya girmesiyle olay yatıştırıldı.Stat: 5 OcakHakemler: Koray Gençerler, İsmail Köse, Arkın AkgölKayserispor: Souleymanou, Ali, Sayidou, Cangele, Umut, Bilal, Aghahowa, Eren, Mehmet Topuz, Mehmet Eren, Abdullah,Gençlerbirliği: İsailoviç, Koray, Mehmet, Kahe, İlhan, Burhan, Soner, Momha, Hakan, Jedinak, Troisi,Gol: Dk. 24 TroisiSarı kart: Dk. 4 İlhan (Gençlerbirliği)