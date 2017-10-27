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Adana'da firarilere şafak operasyonu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşen hapis cezası bulunan çok sayıda firari, şafak operasyonuyla yakalandı

27 Ekim 2017 13:17

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşen hapis cezası bulunan çok sayıda firari, şafak operasyonuyla yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak teslim olmayan kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Özel Harekat ve Terörle Mücadele (TEM) ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de katıldığı operasyonda, evlerin demir kapıları koçbaşlarıyla kırıldı. Geniş güvenlik önlemi altında yürütülen operasyonda, çok sayıda firari yakalandı. Yakalanan firariler, işlemleri yapılmak üzeri bölgedeki karakollara götürüldü.
 

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