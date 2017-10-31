Adana'da FETÖ sanığının yağ fabrikasında yangın

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Hüseyin Nuri Çomu\'ya ait yağ fabrikasında yangın çıktı.

Saat 07.00 sıralarında, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı mahallesinde bulunan Sunar Mısır Yağ Fabrikası\'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yağ ham mede deposunda çıkan yangın, büyüyünce fabrika çalışanları, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni, tamamen söndürüldükten sonra yapılacak incelemeyle ortaya çıkacak.

Fabrikanın bağlı olduğu Sunar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, yaklaşık 1 yıl önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, daha sonra mahkemece tutuklanmıştı. Sonraki duruşmada tahliye edilen Çomu\'nun tutuksuz yargılanması sürüyor.



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