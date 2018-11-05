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Adana'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kapanan polis akademilerinden atılmış eski öğrencilerin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı

05 Kasım 2018 12:01

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kapanan polis akademilerinden atılmış eski öğrencilerin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. 
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen kişilerin evlerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda aralarında kapanan polis akademilerinden atılmış eski öğrencilerin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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