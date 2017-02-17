Adana'da 'FETÖ' operasyonu; 11 sağlık çalışanı gözaltına alındı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında ’Bylock’ kullandığı iddia edilen sağlık çalışanlarına yönelik Adana merkezli Mersin, Adıyaman ve Tokat’ta 14 adrese sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

DHA'nın haberine göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 11 sağlık çalışanı gözaltına alındı.

Adana’da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, diğer illerde gözaltına alınanların ise gün içinde Adana getirileceği belirtildi. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.