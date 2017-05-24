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Adana'da 'falcı' operasyonu

İş yerlerinde yapılan aramada bulunan tarot kartlarına el konuldu

24 Mayıs 2017 14:12

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, şikayet üzerine merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde 6 kafeteryaya eş zamanlı operasyon düzenledi. Tarot ve kahve falı bakıldığı iddiasıyla kafeteryalara düzenlenen operasyonda 6'sı iş yeri sahibi 12 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda fal baktığı ileri sürülen A.Ü (33) ile Gürcistan vatandaşı kadın E.V. (41) ve R.Ç. (39), T.İ. (35), D.K. (46) ve N.B. (61) ile 6 iş yeri sahibi gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramada bulunan tarot kartlarına el konuldu.

İş yeri sahipleri "677 sayılı Tekke ve Zaviyeler Kanunu"na muhalefetten Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı. Fal baktığı iddia edilen 6 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

 

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