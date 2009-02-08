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Adana'da eyleme devam

Adana'da, izinsiz gösteri yapan bir grup, bayan şoförün kullandığı belediye otobüsüne molotofkokteyli ve taşla saldırdı

08 Şubat 2009 02:00

Adana'da, izinsiz gösteri yapan bir grup, bayan şoförün kullandığı Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse molotofkokteyli ve taşla saldırdı. 
 

Son bir haftada hemen hemen her gece bir gösteri ve saldırı haberinin geldiği Adana'da dün gece de korsan bir gösteri düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde çoğunluğunu çocukların oluşturduğu bir grup, ateş yakarak izinsiz gösteri yaptı. Grup, Levent-Balcalı güzergahında çalışan Emel Gök (30) yönetimindeki 01 UB 090 plakalı belediye otobüsüne de molotofkokteyli ve taş attı.

Otobüste çıkan yangın, çevredekiler ve yolcular tarafından söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği saldırıda yaralanan olmadı. Otobüs şoförü Gök'ün, yaşadıkları karşısında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Olay yerine gelen polisin panzerle müdahalesinin ardından göstericiler ara sokaklara dağılarak kaçtılar.

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