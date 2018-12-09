Adana'da evde 33 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

ADANA, (DHA)- ADANA\'da polis ekiplerinin bir evde yaptığı aramada 6\'sı kuru sıkı, 33 ruhsatsız tabanca ile 3 bin 325 mermi ele geçirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek kent merkezindeki eve baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda 6’sı kuru sıkı 33 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait çeşitli çaplarda 3 bin 325 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan N.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



FOTOĞRAFLI